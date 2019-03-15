Госдума обратилась к Медведеву по вопросу реализации госпрограмм и нацпроектов в регионах

Ранее, выступая на пленарном заседании, глава Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров обозначил проблему — огромные средства федерального и региональных бюджетов «лежат мертвым грузом на счетах казначейства вместо того, чтобы выполнять задачи, поставленные Президентом, не работают в экономике, не идут на национальные проекты». Он указал, что из выделенных в федеральном бюджете средств на реализацию нацпроектов только 1,4% ушли в субъекты.

Андрей Макаров назвал проблемой ситуацию, когда бюджет принимается в ноябре, а деньги начинают работать в экономике только через полгода.

«Нас это не может не беспокоить. Такая практика сложилась годами и это не потому, что есть запреты и ограничения Бюджетного кодекса. В этом вопросе мы разберемся, совершенно очевидно, что бюджет принимается в ноябре, значит, он с 1 января должен работать.

Депутаты хорошо знают регионы и понимают, что такое сегодня 1,4%, поступивших средств, в рамках госпрограмм. Ситуация парадоксальная. С одной стороны регионы говорят, что им средства не направляют, договоры не подписаны, а с другой стороны мы с вами исходим из норм прямого действия того же Бюджетного кодекса, который не запрещает начинать процедуры реализации национальных проектов. Мы можем многое сделать для того, чтобы ситуация поменялась», — сказал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

В Постановлении отмечается, что Бюджетный кодекс не запрещает регионам заключать соглашения с Минфином раньше, чтобы деньги поступали уже к началу года.

Госдума считает что, в настоящее время необходимо формирование принципиально нового подхода к правоприменению федеральных и региональных законодательных норм.

Депутаты Государственной Думы просят Дмитрия Медведева дать необходимые поручения федеральным министерствам и иным федеральным органам исполнительной власти по скорейшей организации совместной работы с субъектами Российской Федерации, чтобы те огромные средства для реализации национальных проектов, могли быть использованы.

Государственная Дума просит также дать поручение о проработке изменений нормативной базы в части финансирования мероприятий национальных проектов с точки зрения подготовки к следующему бюджетному циклу, сообщили в пресс-центре облправительства.