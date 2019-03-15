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Какой будет новая школа в Спутнике

15 марта в 10:55 248 просмотров

В Спутнике построят новую школу. Закладка фундамента запланирована на 2019 год. За ориентир взят проект одной из лучших школ в России.

Для быстрорастущего Спутника новая школа станет второй по счету. Первая открылась в 2017 году, но до сих пор считается оборудованной по последнему слову техники, одной из самых инновационных в регионе.

По причине привлекательности района в Спутник переезжает много семей с детьми. Существующая школа рассчитана на 1100 учеников, но по факту их уже больше. 1 сентября 2018 года в школе Спутника зафиксировали рекорд — 12 первых классов — такого не было нигде, даже в масштабах Приволжья.

Необходимость строительства в Спутнике второго учреждения образования отметил губернатор Иван Белозерцев и попросил поддержать проект сенаторов во время выступления в Совете Федерации в феврале 2019 года. Сенаторы рекомендовали правительству страны выделить Пензенской области дополнительную финансовую помощь на 2019 год.

За образец школы, которая будет построена в Спутнике, взят проект «Школы Сколково — Тамбов».

Это инновационная во всех отношениях школа. Она рассчитана на 97 классов. Площадь — почти 34 тысячи квадратных метров. Внутри — 13 центров. Есть центр естественнонаучного образования с кабинетами биологии, экологии и даже ботаническим садом, есть центр IT-технологий, кабинеты которого могут трансформироваться в зависимости от направлений деятельности. А еще есть центры безопасности и физического здоровья, искусства, робототехники, моделирования и даже флористики. Не школа, а просто настоящий технопарк.

Рассчитана новая школа на 2425 учеников, то есть больше существующей в Спутнике почти в два с половиной раза.

Фотография: фото предоставлено компанией "Термодом"

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