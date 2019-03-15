В Пензе открыли обновленную доску почета работников ЖКХ

Глава региона вручил свидетельства о внесении на Галерею почета представителям десяти предприятий и 20 передовикам производства. Иван Белозерцев поблагодарил рабочих, специалистов и руководителей сферы ЖКХ за их труд.

Кроме того, губернатор напомнил о работе в системе ЖКХ, которую предстоит сделать в 2019 году.

«На капитальный ремонт по областной программе на 2019 год направляется более 900 миллионов рублей. Стоит задача — качественно ремонтировать дома, чтобы каждая копейка граждан пошла в дело и чтобы претензий у людей не было. Большой отдачи требует выполнение программы по расселению аварийного жилья, которая в этом году восстановлена по решению президента Владимира Путина», — сказал он.

Иван Белозерцев отметил, что каждый муниципалитет уже получил рекордные по объемам средства по программе благоустройства — на ее реализацию в 2019 году выделено 360 млн рублей из федерального бюджета и заложены средства областного, а также муниципальных бюджетов, сообщили в пресс-центре облправтельства.

«Деньги пойдут на развитие комфортной среды, на ремонт дорог и тротуаров, на создание скверов, на освещение. Напомню, что в районах по уличному освещению действует и областная программа», — уточнил губернатор.

Напомним, Галерею почета строителей в сквере им. Льва Ермина открыли 11 августа 2017 года, в преддверие их профессионального праздника. Ее обновляли в августе 2018-го, а в конце февраля 2019 года часть стекла на сооружении разбилось, предположительно, это произошло из-за сильного ветра. Восстановление доски почета совпало с ее плановым обновлением.