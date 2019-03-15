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Жители страшного дома в Кузнецке взывают к Середе

15 марта в 11:23 276 просмотров
, который находится у 833 километра железной дороги, просят руководителя управляющей компании помочь в решении коммунальных бед.

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В городе Кузнецке Пензенской области жители дома необычного цвета, который находится у 833 километра железной дороги, просят руководителя управляющей компании помочь в решении коммунальных бед.

По словам жителей, здание коммунальщики выкрасили так, что в народе его теперь называют «домом после бомбежки или пожара». Но это, отмечают жильцы, — не самое страшное, потому что протекает кровля, не чистят дороги.

«Отремонтировали крышу, которая начала протекать в первый же дождь, и еще сделали вот этот страх, что на дома без слез не взглянешь. Мало того, что дороги к дому никогда не чистились, так и дворник приходит сюда раз в неделю. Обращались в ЖЭУ с просьбой почистить дороги, ведь в случае чего ни «скорая», ни пожарная не проедут, но результата нет. Уборщица в подъездах не убирается (ни разу никто ее не видел), лампочки ни разу ЖЭУ-4 под руководством, как многие пишут, хорошего начальника по фамилии Середа, не поменяли. Делают все сами жильцы, за что платим — не понятно. Уважаемый начальник ЖЭУ-4 Середа, обрати внимание на дома», — написали жильцы дома в группе в соцсети.

Редакция готовит по обращению официальный запрос.

Фотография: скриншот https://vk.com/podslushanokuzneck?z=photo-60150642_456316380%2Fwall-60150642_2259630, https://vk.com/podslushanokuzneck

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