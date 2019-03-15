Жители страшного дома в Кузнецке взывают к Середе

По словам жителей, здание коммунальщики выкрасили так, что в народе его теперь называют «домом после бомбежки или пожара». Но это, отмечают жильцы, — не самое страшное, потому что протекает кровля, не чистят дороги.

«Отремонтировали крышу, которая начала протекать в первый же дождь, и еще сделали вот этот страх, что на дома без слез не взглянешь. Мало того, что дороги к дому никогда не чистились, так и дворник приходит сюда раз в неделю. Обращались в ЖЭУ с просьбой почистить дороги, ведь в случае чего ни «скорая», ни пожарная не проедут, но результата нет. Уборщица в подъездах не убирается (ни разу никто ее не видел), лампочки ни разу ЖЭУ-4 под руководством, как многие пишут, хорошего начальника по фамилии Середа, не поменяли. Делают все сами жильцы, за что платим — не понятно. Уважаемый начальник ЖЭУ-4 Середа, обрати внимание на дома», — написали жильцы дома в группе в соцсети.

Редакция готовит по обращению официальный запрос.