В Пензе упавший снег проломил козырек подъезда

Пензенец сделал фотографии, на которых зафиксированы последствия схода снежных глыб с крыши многоквратирного дома.

«12 марта произошел сход снега и льда с крыши. Вот результат», — подписал мужчина снимки, опубликованные в группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте».

На фото видно, что деревянный козырек подъезда разрушился под весом снега. Однако автор поста не указал адрес, где все произошло.

«Природа именно так намекнула, что эта конструкция уже лишняя (гнилье, которое и без снега могло бы упасть на голову в ближайшем будущем)», — отметила подписчица группы Любовь.

Похожий случай недавно произошел в Сердобске, там из-за упавших ледяных глыб на несколько метров отлетели от подъезда металлические навесы. А в Пензе на ул. Ставского от снега с крыши развалился балкон.