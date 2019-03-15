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Кто прав в конфликте? В Пензе два водителя не поделили дорогу

15 марта в 12:04 198 просмотров

В центре Пензы едва не произошло столкновение двух легковушек. Один из водителей опубликовал в интернете запись с видеорегистратора.

Судя по кадрам, машины поворачивали с участка дороги, ведущего от ул. Бакунина, на ул. Суворова. Машина автора поста при маневре с крайней левой полосы перестраивалась в правую, но на пути возникла красная машина. Столкновения удалось избежать. Когда они остановились перед светофором, из легковушки вышла автоледи и поинтересовалась, почему водитель так невнимателен, тот в ответ посоветовал учить женщине правила дорожного движения.

Пензенец считает себя правым в инциденте, однако подписчик группы «Автохам. Пенза», где и размещено видео, посоветовал идти на пересдачу экзамена в ГИБДД именно ему. Пользователь привел выписку из ПДД.

«Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение», — написал он.

Фотография: скриншот - https://vk.com/avtohampenza

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