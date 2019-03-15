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Пьяный пензенец пытался убежать от полицейских и побил одного из них

15 марта в 12:17 92 просмотра
, что он применил насилие в отношении представителя власти.

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26-летнего пензенца обвинили в том, что он применил насилие в отношении представителя власти.

Следователи установили, что днем 7 декабря женщина обратилась полицию и сообщила, что пьяный муж угрожает побить ее. На место приехали сотрудники патрульно-постовой службы УМВД и росгвардейцы. Когда мужчина увидел полицейских, он зашел в дом. Женщина в это время открыла калитку и впустила прибывших во двор. Затем муж попытался убежать.

«Сотрудник Росгвардии догнал злоумышленника около крыльца, мужчина ударил его рукой по лицу и по плечу», — сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СКР.

В настоящее время уголовное дело направили для рассмотрения в суд.


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