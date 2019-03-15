Пьяный пензенец пытался убежать от полицейских и побил одного из них

26-летнего пензенца обвинили в том, что он применил насилие в отношении представителя власти.

Следователи установили, что днем 7 декабря женщина обратилась полицию и сообщила, что пьяный муж угрожает побить ее. На место приехали сотрудники патрульно-постовой службы УМВД и росгвардейцы. Когда мужчина увидел полицейских, он зашел в дом. Женщина в это время открыла калитку и впустила прибывших во двор. Затем муж попытался убежать.

«Сотрудник Росгвардии догнал злоумышленника около крыльца, мужчина ударил его рукой по лицу и по плечу», — сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СКР.

В настоящее время уголовное дело направили для рассмотрения в суд.