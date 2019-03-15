Представителей ЖКХ нацелили на работу в интересах жителей Пензенской области

15 марта сотрудников предприятий жилищно-коммунальной сферы Пензенской области приветствовали губернатор Иван Белозерцев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин, руководство города и профессионального сообщества.

Глава региона сообщил, что на капитальный ремонт по областной программе на 2019 год направляется более 900 миллионов рублей и обозначил задачу — качественно отремонтировать дома, чтобы каждая копейка граждан пошла в дело и чтобы претензий у людей не было.

Каждый муниципалитет уже получил рекордные по объемам средства по программе благоустройства — на ее реализацию в 2019 году выделено 360 млн рублей из федерального бюджета, а также заложены средства областного и муниципальных бюджетов.

«Деньги пойдут на развитие комфортной среды, на ремонт дорог и тротуаров, на создание скверов, на освещение. Напомню, что в районах по уличному освещению действует и областная программа», — уточнил губернатор.

Речь также шла о реализации программы «Чистая вода», в соответствии с которой предстоит удовлетворить потребность жителей в качественном водоснабжении, об участии сотрудников ЖКХ в работе по предупреждению возможных последствий паводка и о выполнении других задач, от которых зависит благополучие жителей Пензенской области.

В рамках мероприятия лучшим по итогам года представителям отрасли были вручены свидетельства о занесении на Галерею Почета, в их числе 10 руководителей организаций жилищно-коммунального хозяйства и 20 передовиков производства.

«Жилищно-коммунальное хозяйство — одна из главных и, пожалуй, самая насущная сфера человеческой деятельности. В сфере региона трудятся около 15 тысяч человек. Уже не первый год на территории области при активной поддержке партии «Единая Россия» реализуется приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», который постепенно преображает облик населенных пунктов нашего края.

Задача органов власти и широких кругов общественности — обеспечить надлежащее качество выполнения работ по благоустройству дворовых территорий с учетом мнения жителей — ведь проект реализуется именно для повышения уровня жизни наших граждан. Практика показала, что вовлеченность работников системы ЖКХ в решение этой задачи, их умение слышать и учитывать пожелания жителей позволяет создавать совершенно новую среду для жизни — эстетически выверенную, безопасную и удобную», — прокомментировал Валерий Лидин, а также обозначил важность работы по новой системе обращения с отходами.

Во второй половине дня чествование работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства пройдет в Центре культуры и досуга города Пензы, где будут награждены наиболее отличившиеся представители профессии грамотами и благодарностями губернатора, регионального парламента, муниципалитета, отраслевых министерств и ведомств. Завершится собрание праздничным концертом.