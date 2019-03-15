Почти половина пензенцев питается неправильно и имеет лишний вес

В Пензенской области за первые два месяца года диспансеризацию прошли 36988 жителей — 17% от годового плана.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, всего обследования в 2019 году должны пройти 223 735 человек.

Среди факторов риска у пензенцев выделяют, прежде всего, нерациональное питание (в 43,6% случаев), избыточную массу тела (42%) и низкую физическую активность (36%).

У пензенцев с начала года впервые выявили такие заболевания, как сахарный диабет (105 случаев), злокачественные новообразования (48), системы кровообращения (более тысячи), органов дыхания (127) и органов пищеварения (133).

В рамках диспансеризации предусмотрены взятие мазка на цитологическое исследование, маммография, исследование кала на скрытую кровь, определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови.

Для прохождения диспансеризации необходимо обращаться в кабинет (отделение) медпрофилактики в поликлинике по месту прикрепления пациента. Приходить желательно утром натощак, имея при себе паспорт и полис ОМС, отмечает пресс-служба минздрава.