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Стало известно расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2019 год

15 марта в 13:05 284 просмотра
(ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ).

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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки и Минпросвещения РФ утвердили расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ).

Как сообщает пресс-служба регионального минобра, ЕГЭ традиционно пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 10 апреля), основной (с 27 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 20 сентября). Досрочный и основной периоды ЕГЭ начнутся с экзаменов по географии и литературе.

Выпускники прошлых лет смогут сдать ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки основного периода, выпускники этого года — в основные сроки основного периода.

ОГЭ для девятиклассников также пройдет в три этапа: досрочный (с 22 апреля по 14 мая), основной (с 24 мая по 2 июля) и дополнительный (с 3 по 21 сентября).

Продолжительность проведения экзаменов и перечень вещей, которые можно иметь при себе, остались без изменений.


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