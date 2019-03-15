Пензенские кредиторы просили работодателя уволить должницу

В Пензе микрокредитную компанию оштрафовали за незаконные действия в отношении заемщицы.

По данным суда, пензячка не платила долг микрокредитной компании. Летом 2018 сотрудники фирмы без предупреждения три раза наведывались к ней на работу и сообщали начальству о задолженности, а также просили ее уволить.

Таким образом, компания нарушила закон о защите прав и интересов граждан. Поэтому ее привлекли к административной ответственности — оштрафовали на 20 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Постановление не вступило в законную силу, и представители микрофинансовой организации еще могут его обжаловать.