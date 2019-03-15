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В Малой Сердобе в дорожной трясине вязнут легковушки и «скорая»

15 марта в 13:34 328 просмотров
, на котором запечатлел весеннюю распутицу: из-за таяния снега дорога превратилась в непроходимую грязную кашу.

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Житель Малосердобинского района Пензенской области опубликовал в Сети фото, на котором запечатлел весеннюю распутицу: из-за таяния снега дорога превратилась в непроходимую грязную кашу.

Снимок появился в группе «Подслушано Малосердобинский район» соцсети «ВКонтакте». На нем видно, как автомобиль ушел в грязь почти по самый капот, чуть поодаль стоит лошадь. Автор поста пошутил, что если на ул. Буденного ситуация не изменится, то скоро придется прибегать к помощи животных, чтобы вытаскивать машины из месива.

Местная жительница в комментариях отметила, что 10 марта на ул. Гагарина в грязи застряла колышлейская «скорая». В подтверждение своих слов она опубликовала на странице пятиминутное видео, на котором врачи и малосердобинцы пытаются освободить автомобиль.

Фотография: Скриншот - https://vk.com/podslyshano_selo_ms

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