В Пензе ссора двух гастарбайтеров из-за работы закончилась смертью

Установлено, что два друга весной 2018 года прибыли в Пензу на заработки из Республики Узбекистан. Они стали трудится на одной из строек города.

Днем 2 сентября после работы они пошли в кафе, чтобы выпить. После этого вернулись домой, там началась ссора. Один из мужчин был недоволен размером зарплаты и условиями труда, на что второй ответил, чтобы он сам искал себе новое место, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Словесная перепалка переросла в драку. Мужчина побил друга, а затем схватил за шею, применив удушающий прием. Гость из ближнего зарубежья вытащил пострадавшего на улицу, чтобы он пришел в себя.

«Смерть мужчины 1970 года рождения наступила на месте происшествия от тупой травмы шеи, повлекшей развитие асфиксии», — отметили в пресс-службе.

Суд назначил гражданину Узбекистана семь лет лишения свободы в колонии строго режима. Приговор не вступил в законную силу.