Полицейские просят пензенцев помочь отыскать подозреваемых

В одном из пензенских магазинов украли товары. Полицейские разыскивают подозреваемых, которые попали на камеру наблюдения.

Директор торговой точки рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что 6 марта неизвестные украли с полок туалетную воду и косметику на сумму более шести с половиной тысяч рублей. Полицейские посмотрели на записи с камер, установленных в зале, и вычислили подозреваемых.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили приметы женщин:

— первой на вид — 20−25 лет, имеет рост 160−165 см, плотное телосложение, русые волосы. Была одета в светло-зеленую куртку, черные джинсы, на ногах — черные короткие сапоги;

— предполагаемый возраст второй — 20−25 лет, рост — 160−165 см, имеет среднее телосложение, русые волосы. Была одета в темно-зеленую куртку, синие джинсы, на ногах — черные короткие сапоги.

«Уважаемые граждане! Если у вас есть информация о личностях и возможном местонахождении подозреваемых, сообщите ее по телефонам отдела полиции № 5 УМВД России по городу Пензе: 8-(8412)-599−702, 599−742 или 02», — обратились к пензенцам полицейские.