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Пензенцам предлагают подключать электронные квитанции «ТНС энерго Пенза»

15 марта в 14:57 134 просмотра
 «ТНС энерго Пенза» напоминает потребителям, что самым удобным способом получения платежных документов за потребленный ресурс является «Электронная квитанция» (18+).

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ООО «ТНС энерго Пенза» напоминает потребителям, что самым удобным способом получения платежных документов за потребленный ресурс является «Электронная квитанция» (18+).

Подключение и пользование «Электронной квитанцией» является бесплатным и имеет несколько выгодных преимуществ для клиентов:

— счет приходит в день его формирования до 1 числа следующего месяца;

— квитанция будет храниться в вашей электронной почте и в электронном архиве компании, а при ее отправлении все данные потребителя защищены;

— на один электронный почтовый ящик можно получать квитанции сразу по всем объектам собственности, а также настроить получение счетов за близких людей;

— по «Электронной квитанции» можно рассчитаться сразу после ее получения, перейдя по встроенной ссылке, и не беспокоиться о сроках оплаты.

Кроме того, каждый человек, отказавшийся от бумажного носителя и получающий счета на электронную почту, вносит серьезный вклад в улучшение экологии и сохранение природы.

Чтобы подключить сервис «Электронная квитанция», есть несколько способов, которыми может воспользоваться каждый клиент компании:

— через официальный сайт ООО «ТНС энерго Пенза»: penza.tns-e.ru;

— в Личном кабинете;

— с помощью мобильного приложения «ТНС энерго» (для OS Android);

— направив заявку на адрес электронной почты vopros@penza.tns-e.ru;

— подав заявление в одном из Центров обслуживания клиентов (ЦОК) ООО «ТНС энерго Пенза».

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ООО "ТНС энерго Пенза"

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