Пензенцам предлагают подключать электронные квитанции «ТНС энерго Пенза»

Подключение и пользование «Электронной квитанцией» является бесплатным и имеет несколько выгодных преимуществ для клиентов:
— счет приходит в день его формирования до 1 числа следующего месяца;
— квитанция будет храниться в вашей электронной почте и в электронном архиве компании, а при ее отправлении все данные потребителя защищены;
— на один электронный почтовый ящик можно получать квитанции сразу по всем объектам собственности, а также настроить получение счетов за близких людей;
— по «Электронной квитанции» можно рассчитаться сразу после ее получения, перейдя по встроенной ссылке, и не беспокоиться о сроках оплаты.
Кроме того, каждый человек, отказавшийся от бумажного носителя и получающий счета на электронную почту, вносит серьезный вклад в улучшение экологии и сохранение природы.
Чтобы подключить сервис «Электронная квитанция», есть несколько способов, которыми может воспользоваться каждый клиент компании:
— через официальный сайт ООО «ТНС энерго Пенза»: penza.tns-e.ru;
— в Личном кабинете;
— с помощью мобильного приложения «ТНС энерго» (для OS Android);
— направив заявку на адрес электронной почты vopros@penza.tns-e.ru;
— подав заявление в одном из Центров обслуживания клиентов (ЦОК) ООО «ТНС энерго Пенза».