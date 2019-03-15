Белозерцев: Мы будем поддерживать яркие молодежные проекты

15 марта в детской художественной школе № 1 Пензы прошел круглый стол, посвященный пятилетию воссоединения с Россией Крыма и Севастополя. В ходе мероприятия губернатор Иван Белозерцев пообщался с активной молодежью.

За столом вместе с губернатором собрались школьники, студенты и молодые специалисты, чья деятельность связана с Крымом: члены поисковых отрядов, которые вели раскопки на местах боев, школьники, премированные за успехи в учебе и общественной деятельности путевками в международный детский центр «Артек», участники всероссийского форума «Таврида», представлявшие там свои проекты.

«Мне приятно отметить, что пензенская молодежь представляет родной регион на столь высоком уровне, рассказывая о направлениях, в которых ребята компетентны. Мы будем поддерживать яркие молодежные проекты», — сказал Иван Белозерцев.

В ходе встречи губернатор дал ряд поручений: проработать вопросы реализации проекта участницы форума «Таврида» Таисии Гришиной о создании школьных оркестров, рассмотреть возможность привлечения к реализации программы создания комфортной среды художника по металлу Виктора Седышева, принявшего участие в творческом проекте «Время Крыма», в рамках которого кузнецы со всей России создавали арт-объект в виде солнечных часов, стилизованных под карту страны.

«От правительства Крыма Пензенской области была отдельная благодарность, мы свой участок работы намного быстрее остальных сделали», — сообщил молодой специалист из Кузнецка.

Глава региона отметил его работу, сказав, что она очень интересная.

«Второй год подряд в нашем регионе активно занимаются созданием комфортной городской среды, выделяются достойные средства, которые направляются в муниципальные образования Пензенской области. Хочется, чтобы в оформлении общественных пространств была своя изюминка — арт-объекты, кованые лавочки, людям хочется красоты на улицах. Возможно, мы проведем региональный форум кузнецов, пригласим художников, чтобы они дали свою оценку проектам и привнесли свои идеи, как благоустроить территории», — сообщил он.

Иван Белозерцев также отметил, что лучшие практики работы с детьми, использующиеся в международных и всероссийских молодежных центрах, нужно активнее применять на Пензенской земле, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Мы каждый год увеличиваем средства, выделяемые из регионального бюджета на восстановление загородных лагерей, потому что дети должны отдыхать, общаться со сверстниками, творчески развиваться. Нужно организовать их занятость таким образом, чтобы это было максимально интересно и полезно, чтобы детям хотелось ехать в лагерь», — сказал глава региона.