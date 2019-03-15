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«Дом.ru» рассказал о том, как изменился интернет за 10 лет

15 марта в 14:40 154 просмотра
, который запустил в Facebook американский журналист Деймон Лейн. Увидев его фото 2009 и 2019 года, миллионы пользователей интернета активно вовлеклись в эту историю и начали выкладывать в сети снимки, сравнивая события и тренды.

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10 years challenge — это популярный флешмоб, который запустил в Facebook американский журналист Деймон Лейн. Увидев его фото 2009 и 2019 года, миллионы пользователей интернета активно вовлеклись в эту историю и начали выкладывать в сети снимки, сравнивая события и тренды.

Телеком-оператор «Дом.ru», в свою очередь, показал, как сильно изменился интернет с 2009 года. Например, 10 лет назад доступ в интернет был у каждого четвертого жителя Земли, сейчас Всмирной паутиной пользуется более половины населения планеты, а количество сайтов увеличилось в 6,5 раз. Но самыми заметными стали рекорды в скорости доступа в Сеть. Так, в мировом сравнении средняя скорость доступа выросла в 27 раз, а в России — в 45!

Растет и количество пользователей — в 2019 году доступ во всемирную Сеть есть у 90 млн россиян, а это в два раза больше чем в 2009 году. Кстати, увеличивается не только количество пользователей, но и их потребности — теперь людям нужен не просто доступ к интернету, важно чтоб он был стабильным и высокоскоростным.

Телеком-оператор «Дом.ru» учитывает эти тренды и вводит тарифы на интернет, скорость на которых может достигать 600 мегабит в секунду при средней по России в 43 мегабита в секунду.

Для чего нужна такая скорость? Чтобы выходить в Сеть с нескольких устройств одновременно и на каждом смотреть видео в высоком качестве прямо в процессе загрузки, организовывать собственные онлайн-трансляции или работать с большими объемами данных, что тоже немаловажно.

Чтобы работать на таких скоростях, нужно современное и высокотехнологичное оборудование, поэтому телеком-оператор «Дом.ru» в 2018 году полностью обновил парк Wi-Fi устройств. Новые роутеры работают в двух диапазонах частот, что позволяет избежать помех, обеспечивает стабильный сигнал и высокую скорость (до 1 Гбит/с по проводу и до 600 Мбит/с по воздуху).

В каком направлении пойдет развитие? Интернет и связанные с ним технологии будут дальше делать повседневную жизнь людей проще и комфортнее через развитие IoT, проектов «Умный город» и «Умный дом», онлайн-образования, телемедицины.

Специалисты также говорят о том, что возрастет потребление «тяжелого» контента, как в интернете, так и в ТВ (IPTV, онлайн-кинотеатры и т. д.). Продолжится рост количества устройств, которые потребляют трафик, а значит, будут расти и скорости доступа в интернет.

Фотография: фото предоставлено компанией Дом.ру

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