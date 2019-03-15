Глухонемые пензенцы из «Мим-клоун театра» мечтают выступить в Кремле

15 марта в Пензе впервые прошел открытый фестиваль Особого театра : творческие номера на суд жюри представили ребята с ограниченными возможностями здоровья. Одним из самых ярких выступлений отметился «Мим-клоун театр» школы-интерната для глухих и слабослышащих детей. Журналист ИА «Пенза-Пресс» побывал на концерте и узнал, почему для особенных артистов так важна работа в жанре пантомимы и о чем они мечтают.

О своих воспитанниках, их достижениях и о специфике работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, журналисту ИА «Пенза-Пресс» рассказал педагог по пластике пантомимы музыкальной школы имени Виктора Чеха. По словам Виктора Христофорова, с глухонемыми и слабослышащими ребятами он занимается уже 15 лет.

«У меня — три группы, всего человек 15, возраст детей — от семи до 13−14 лет. Наш самый известный выпускник — Паша Давыдов, у него — пять золотых медалей Дельфийских игр и две серебряные. С ним мы и у Евгения Петросяна работали в «Кривом зеркале» (6+), и в Кремлевском дворце выступали, и на телевидении. А с этими ребятами у нас еще все впереди», — отметил он.

Тем не менее, дуэт подростков — сегодняшних воспитанников Виктора Христофорова — уже успел завоевать одну значимую награду: в прошлом году ребята взяли «золото» на всероссийском конкурсе детей с ограниченными возможностями здоровья «Утренняя звезда» (6+). Пензенцы возили в Азов пантомиму «Эволюция», которую, кстати, показали и зрителям фестиваля «САМИ» («Смелые, активные, мобильные, инициативные») 15 марта. Помимо нее, ребята подготовили еще один номер.

«Если в «Эволюции» важна пластика рук, то «Конфета» — это чисто клоунский номер, с юмором», — пояснил педагог.

Клоун-мим театр — жанр, который сегодня на фестивалях встречается нечасто, отметил Виктор Христофоров. В основном, дети готовят сценки, поют песни. Пантомимой на пензенском фестивале зрителей порадовали лишь два коллектива.

Наставник особенных артистов признался: номера удалось подготовить довольно быстро, ведь они все схватывают налету.

«Ребята быстро усваивают информацию — у них зрительное восприятие очень хорошее. А если им что-то показать правильно, то они сразу это повторяют. Но в занятиях с особыми детьми есть и свои сложности — например, зачастую до них не доходят внутренние переживания, они видят только белое и черное, полутонов не понимают», — рассказал он.

Но главное — что такие дети очень вовлечены в процесс, ведь, по мнению Виктора Христофорова, занятия пантомимой дают им возможность выразить себя, установить контакт с окружающим миром.

«Я думаю, у них это одна из отдушин, способ связи с миром. Ребята, которые сегодня выступают, — слабослышащие, они говорят, а есть у меня в группе те, что не слышат совсем. Для них выразить себя через пластику, через пантомиму очень важно», — пояснил педагог.

Чтобы заниматься любимым делом, артистам необходимо вдохновение. Его воспитанники школы-интерната черпают в творчестве известных клоунов-мимов.

«Вдохновляются работами Леонида Енгибарова, Вячеслава Полунина. Если говорить о пластической драме, то здесь образец для них — это творчество Гедрюса Мацкявичюса. Кроме того, ребята ездят на фестивали, смотрят, как другие выступают. В Кисловодск поедут в октябре, до этого были в Ульяновске, Саратове, Азове, Москве», — рассказал он.

У молодых мимов — амбициозные планы: уже в ближайшее время, 24 марта, они планируют принять участие в открытом телевизионном международном проекте «Таланты России» (0+). Если все удачно сложится, то в октябре пензенцы смогут выступить в Кремлевском дворце перед многотысячной публикой.