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В Пензе бывший арматурный завод получил новую жизнь

15 марта в 15:12 132 просмотра

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 15 марта посетил производственные площади бывшего арматурного завода.

В пресс-центре облправительства сообщили, что арматурный завод был в состоянии банкротства и год назад его выкупило ООО «Пензенский завод Телема Гино». В результате сохранились производство и рабочие места, выплачены все долги по зарплате, пособиям и налогам. В настоящее время завод производит запорные клапаны (вентили), стальные шаровые краны, конденсатоотводчики термодинамические и другое.

Сейчас на одной площадке располагаются мощности трех предприятий: «Телема Гино», ПЗТП и ПАЗ, на которых трудятся примерно 330 человек. В связи с ростом объемов производства численность рабочих планируется увеличить.

«Спасибо за то, что услышали и приняли решение зайти на это предприятие и приобрести его. Были очень серьезные долги, люди писали жалобы в мой адрес. Хотели продать завод с молотка по частям, чтобы заплатить налоги и заработную плату. Я был против. Надо отдать должное — нас услышали руководители федеральных структур. Продать легче всего, а сохранить предприятие, людей намного сложнее. За год сделано очень много, и я уверен в том, что завод будет развиваться и осваивать новые направления», — сказал Иван Белозерцев, обращаясь к директору завода «ТелемаГино» Дмитрию Акимову.

Губернатор отметил, что продукция предприятия с успехом позволяет выполнять задачу импортозамещения и призвал компанию активнее включаться в реализацию национальных проектов, в рамках которых промышленные предприятия получат государственную поддержку.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/promyshlennost/146366/

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