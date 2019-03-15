Засыпали камнями. Пензенцев удивила работа дорожников. ВИДЕО

Дорожные рабочие засыпали большую яму, доверху наполненную водой, камнями. Это возмутило многих пензенцев. Другие же возразили им, что это единственный выход ликвидировать ямы до наступления теплой сухой погоды.
«Когда в «лобач» прилетит булыжник из этой ямы, будет лучше?» — поинтересовался пензенец Сергей.
На это пользователь Дмитрий ответил, что при приближении к такому участку дороги нужно соблюдать скоростной режим, тогда подобной ситуации не будет.
«На ул. Володарского завалили так же ямы, не прошло дня, как камни разнесли машины по всей улице», — привила свой пример пользователь Януся.