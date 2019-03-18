Паводок-2019. Карта возможных подтоплений

Жители Пензенской области еще долго будут вспоминать паводок 2018 года, а на пороге — уже новое половодье. Какие населенные пункты может затопить? ИА «Пенза-Пресс» публикует интерактивную карту опасных зон.

Как сообщил заместитель начальника отдела защиты населения и благоустройства областного управления ЖКХ и гражданской защиты населения Заур Юсупов, список территорий, попадающих в возможную зону подтоплений, утвержден распоряжением правительства региона в 2012 году. Единственное, там не учтен один населенный пункт.

«Там нет Мичурино, его надо туда добавить. Почему-то он выпал, но анализ прошлых лет показывает, что он — в зоне подтопления», — пояснил он.

С этим сложно не согласиться. В 2018 году поселок сильно пострадал от паводка. Об это красноречиво свидетельствовали фотографии, которые присылали в редакцию информагентства жители.

По прогнозам, вскрытие рек на юге области может начаться уже в 20-х числах марта. Полностью реки освободятся ото льда к 10 апреля, сообщается на сайте МЧС. Предлагаем ознакомиться с картой населенных пунктов, где возможны подтопления.

Подготовку к паводку регулярно обсуждают на комиссиях при областном управлении ЖКХ и гражданской защиты населения. Сейчас проверяются механизмы Сурского водохранилища, создаются дополнительные посты на реках, проверяются гидротехнические сооружения, наличие плавсредств. На последний момент в МЧС глав администраций районов попросили обратить особое внимание.

«Мы констатируем, особенно с учетом опыта прошлого года, недостаточно эффективное использование плавсредств. У нас где пусто, где густо было. В Мичурино их, например, не хватало. Если не хватает у вас плавсредств, сообщайте об этом заранее, чтобы не решать эти вопросы во время паводка», — отметил заместитель начальника управления гражданской защиты главного управления МЧС России по Пензенской области Раиль Тимербулатов.

Михаил Панюхин поручил муниципалитетам взять на контроль всех беременных, больных людей, инвалидов, пожилых. Чтобы в случае необходимости как можно скорее их эвакуировать. Кроме того, важно предусмотреть места для эвакуации скота. Где места временного размещения будут располагаться, можно узнать в своем муниципалитетах.

Также всем водоканалам рекомендовано проверить запасы хлора для дезинфекции воды.

«У нас такие случаи были. В Нижнем Ломове в 2010 или 2011 году, произошла вспышка инфекции из-за подтопления коммунальных сетей», — пояснил он.

Также публикуем памятку, подготовленную МЧС, о том, как действовать при угрозе паводка и во время наводнения.