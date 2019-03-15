Пантюшов возмущен превращением сквера в центре города в арт-объект из коряг

О борьбе за сквер общественник неоднократно рассказывал на своей странице в Facebook. Он обращался к мэру Виктору Кувайцеву в соцсети с просьбой пощадить деревья рядом с домом № 121 на ул. Суворова, которые росли здесь 40 лет и, по мнению Игоря Пантюшова, никому не мешали.

Но сотрудники городской службы, по всей видимости, придерживались другой точки зрения, и спустя пять лет противостояния «распиловочной команде МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» общественник потерпел фиаско: 15 марта он сообщил о том, что теперь на месте сквера появился уродливый арт-объект.

«Ну вот, все кончено. Может, зря я возмущаюсь из-за уничтожения скверика по ул. Суворова, 121. Получился настоящий арт-объект из 10 коряг. Их забыли только в разные цвета покрасить и название придумать, потом можно номинировать и на конкурс», — поиронизировал он.

Подписчики поддержали саркастичный тон поста не менее едкими комментариями.

«Забыли верх заточить, было бы на что сажать», — отметил пользователь Руслан.

«У нас, видел, на такие опилыши надевают разноцветные типа чулки. Очень эротично, пока не обрастут, выглядит», — пошутил Максим.

Официальных комментариев по поводу случившегося нет.