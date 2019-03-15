Реконструкция Бакунинского моста будет идти до 2021 года

По словам мэра, реконструкция Бакунинского моста вошла в программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги». До конца апреля должны провести конкурсные процедуры на заключение муниципального контракта. На сегодняшний день готова проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы.

На все работы по реконструкции планируется потратить 900 млн рублей, эти деньги распределят на три года.

«В 2019 году мост будет использоваться как транспортная артерия. Мы проведем все необходимые работы, связанные с переустройством инженерных коммуникаций, которые сегодня есть в этом сооружении. Помимо электрических сетей, кабелей связи, предстоит переложить коммунальные сети, это довольно большой объем работ», — отметил Виктор Кувайцев.

Основные мероприятия, в том числе демонтаж и возведение новых конструкций, запланированы на 2020 год.

Также мэр подчеркнул, что реконструкция объекта пройдет по аналогии с работами на Свердловском мосту. До окончания всех работ будут разработаны варианты объезда через другие мосты — Сурский, Свердловский, Измайловский.

Полностью завершить комплекс работ планируется в 2021 году. В результате пропускная способность моста должна повыситься за счет того, что ширина каждой из трех полос движения будет доведена до нормативной в 3,75 метра.

Кроме того, стало известно, что разрабатывается вариант выезда с Бакунинского моста на улицу Кирова.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, всю информацию мэр предоставил в рамках интервью съемочной группе ТРК «Наш дом».