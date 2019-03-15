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В Пензе фирму оштрафовали на полмиллиона за взятку сотрудника

15 марта в 16:45 236 просмотров

Пензенская транспортная прокуратура нашла нарушения закона в одной из подрядных организаций.

Установлено, что ООО «ГидроСпецПром» проводило ремонт пассажирской платформы вокзала станции «Пенза-1». Однако сделано это было некачественно. Тогда начальник участка организации пытался дать взятку сотруднику РЖД, чтобы тот отозвал рапорт об оценке работ. В момент передачи денег мужчину задержали полицейские. В результате за попытку дать взятку пензенца оштрафовали на 200 тысяч рублей.

«Согласно закону, вознаграждение от представителя организации влечет для нее самой административную ответственность», — сообщили в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры.

Поэтому в отношении «ГидроСпецПром» также возбудили дело. По решению мирового судьи, организацию оштрафовали на 500 тысяч рублей.


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