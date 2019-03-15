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Кувайцев: Со школьниками нужно усилить работу по профориентации

15 марта в 17:10 164 просмотра

15 марта в гимназии № 13 прошла научно-практическая конференция педагогических работников. На мероприятии присутствовал мэр Пензы Виктор Кувайцев.

Конференция была посвящена реализации федеральных государственных образовательных стандартов и профессиональному росту учителя, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Виктор Кувайцев отметил, что учителю принадлежит ведущая роль в образовании. По его словам, педагоги должны постоянно совершенствовать свои профессиональные качества, и отметил, что с учениками нужно усилить профориентационную работу — более тесно взаимодействовать школам с вузами.

«Нужно помочь детям еще со школьной скамьи определиться с выбором профессии. Так им будет легче учиться и работать на конечный результат, изучая более предметно конкретные направления. Нам интересно, чтобы учитель подготовил не просто образованного, но и ориентированного на определенную специальность ученика. При этом важно, чтобы наши выпускники любили свой город, видели перспективу его развития и свою роль в этом процессе», — сказал глава администрации Пензы.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_nazval_proforientatsiyu_shkolnikov_vazhnym_napravleniem_obrazovaniya/

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