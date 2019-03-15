Кувайцев: Со школьниками нужно усилить работу по профориентации

Конференция была посвящена реализации федеральных государственных образовательных стандартов и профессиональному росту учителя, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Виктор Кувайцев отметил, что учителю принадлежит ведущая роль в образовании. По его словам, педагоги должны постоянно совершенствовать свои профессиональные качества, и отметил, что с учениками нужно усилить профориентационную работу — более тесно взаимодействовать школам с вузами.

«Нужно помочь детям еще со школьной скамьи определиться с выбором профессии. Так им будет легче учиться и работать на конечный результат, изучая более предметно конкретные направления. Нам интересно, чтобы учитель подготовил не просто образованного, но и ориентированного на определенную специальность ученика. При этом важно, чтобы наши выпускники любили свой город, видели перспективу его развития и свою роль в этом процессе», — сказал глава администрации Пензы.