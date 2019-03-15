Центробанк повысил курсы доллара и евро

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 16 марта.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 65,4021 руб. до 65,4201 руб., а курс евро — с 74,0613 руб. до 74,0686 руб.

Золото будет стоить 2 739,87 рублей за грамм, серебро — 32,04, платина — 1 752,05, палладий — 3 276,95 руб./гр.