Прокатившихся по Олимпийской аллее автохамов наказали
Иван Белозерцев вошел в топ-40 самых образованных губернаторов
Жоао VS Котина. Баттл рецензий на «Капитана Марвела»
Конкурс «Мисс студенчество» в Пензе
Вам будет интересно
Наши новости
Центробанк установил курс валют на 15 марта
Курсы доллара и евро продолжают снижаться
Курс доллара понизился до 65,7 руб
Курс доллара практически достиг 66 рублей
Курс доллара продолжает расти
Курс доллара пополз вверх
Курс доллара понизился до 65,79 руб
Курс доллара составил 65,8 руб
К весне курсы доллара и евро поползли вверх
В Пензенской области уточнили параметры бюджета

Центробанк повысил курсы доллара и евро

15 марта в 17:24 132 просмотра

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 16 марта.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 65,4021 руб. до 65,4201 руб., а курс евро — с 74,0613 руб. до 74,0686 руб.

Золото будет стоить 2 739,87 рублей за грамм, серебро — 32,04, платина — 1 752,05, палладий — 3 276,95 руб./гр.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...