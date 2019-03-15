Регоператор Восточной и Западной зон разработал 11 маршрутов по сбору мусора

Компания «Экопром», регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Восточной и Западной зон Пензенской области, разработал 11 маршрутов. По ним по графику проходит сбор мусора.

По данным компании, также установлены контейнеры: В Городищенскиом районе — 163 штуки, в Никольском районе — 127 штук, в Кузнецом районе — 69 штук. Также скоро появятся 90 контейнеров в Нижнеломовском районе, 50 — в Башмаковском районе и 120 — в Кузнецке.

Компания сообщает, что планирует внедрить раздельный сбор мусора в Никольске, создать полигон, модернизировать контейнеры и парк спецтехники в Нижнеломовском и Башмаковском районах, в Кузнецке.



«ООО «Экопром» будет принимать активное участие в создании недостающих на сегодняшний день объектов инфраструктуры, в том числе — мусоросортировочных комплексов, мусороперерабатывающих заводов и новых полигонов, на что в том числе будут направляться средства, полученные в качестве платы за услуги», — сообщает директор предприятия Андрей Шевченко.