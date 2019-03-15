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В мэрии Пензы отреагировали на пост Пантюшова об уничтоженном сквере

15 марта в 17:45 140 просмотров
пост председателя областного отделения «Русского географического общества» Игоря Пантюшова в Facebook, посвященный уничтожению небольшого сквера в центре Пензы.

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В администрации Пензы прокомментировали пост председателя областного отделения «Русского географического общества» Игоря Пантюшова в Facebook, посвященный уничтожению небольшого сквера в центре Пензы.

Как журналистам ИА «Пенза-Пресс» сообщили в пресс-службе мэрии, спиленные деревья между административным зданием № 111 на ул. Суворова и жилым домом № 121 расположены на земельном участке, находящемся в частной собственности.

«Его владелец обратился в управление ЖКХ города Пензы за получением разрешения на проведение работ по опиловке деревьев в целях обеспечения безопасности пешеходов. На основании данного обращения специалисты МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» провели обследование зеленых насаждений, которое выявило неудовлетворительное состояние одного дерева, а на других — наличие ветвей, которые могут упасть. Для обеспечения безопасности граждан по заявлению собственника земельного участка был проведен комплекс необходимых мероприятий», — отметили в администрации города, предоставив информагентству фото обращения владельца участка.

Напомним, общественник Игорь Пантюшов сообщал о том, что пять лет боролся за существование сквера на ул. Суворова. В соцсети он обращался к мэру Виктору Кувайцеву с просьбой не трогать деревья, которые «росли здесь 40 лет и никому не мешали». Однако их все же спилили, и Игорь Пантюшов сравнил то, что от них осталось, с уродливым арт-объектом.

Фотография: Скриншоты - https://www.facebook.com/alians.rosto

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