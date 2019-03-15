Пензенцы отметили пятилетие воссоединения России и Крыма (видео)

Пенза вместе со всей страной отметила пятилетие воссоединения России и Крыма. С общественниками, которые занимаются изучением истории полуострова, а также студентами, встретились первые лица области. Речь за круглым столом шла, прежде всего, об исторических фактах и жизни на полуострове.

В разные годы Севастополь защищали более 1000 пензенцев. На встрече первых лиц области с общественниками на этом факте сделали особый акцент. В семье Андрея Строителева воссоединение России с Крымом в 2014 году восприняли как знак. Мужчина буквально сразу же после исторического события решил создать общественную организацию, которая сохраняла бы память о земляках, отстаивавших Севастополь в разные годы. Через его физкультурно-спортивную базу ежегодно проходят около 500 подростков.

«База проекта находится в Заречном на улице Зеленая, 31. Дело в том, что родственник Сидоров Евгений Александрович в 1937 году поступил во второе военно-морское училище, окончил его, стал младшим лейтенантом, остался там. 3 июля 1942 года сражался за Севастополь, но погиб в последние дни обороны», — рассказал Андрей Строителев.

С обороной Севастополя в Великую Отечественную связаны имя Николая Крылова, маршала и дважды Героя Советского Союза и Федора Коробкова, генерал-майора авиации и Героя Советского Союза. Первый пережил осаду Севастополя, второй погиб при налете немецких бомбардировщиков. Защищая этот город в общей сложности в разное время погибли более 1000 пензенцев.

«Крым вернулся в состав Российской Федерации. Для нас это территория, на которой проливалась кровь наших земляков, которые принимали участие в боях за полуостров», — отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

По контрасту Крымская эпоха после Великой Отечественной в памяти многих — это залитый солнцем Артек. В награду за отличную учебу и успехи в творчестве туда ездили отдыхать сотни, в том числе — пензенских пионеров и октябрят.

«Сегодня благодаря усилиям президента Российской Федерации и поддержке правительства этот лагерь восстановлен, наши дети там отдыхают, учатся, лечатся. Крым наш. Он в составе России будет развиваться, динамично строить экономику и социальную сферу», — сказал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Уже в современной истории с Крымом связана работа пензенских поисковых движений. В 2017-м активистам удалось отыскать в Севастополе останки десяти советских солдат, ежегодно на международный форум «Таврида» (18+) в Крым отправляются самые талантливые пензенские студенты, сообщает телеканал «Экспресс».