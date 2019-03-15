Актеры из Саранска представили пензенцам оперетту «Летучая мышь» (видео)

В репертуаре мордовского музыкального театра оперетта Штрауса «Летучая мышь», которая давно снискала успех у зрителя, появилась 40 лет назад. На сцене Центра культуры и досуга актеры представили комедийную историю, которая актуальна и сегодня о проблемах семейной жизни, любви и ревности.

«Это одна из самых известных, любимой публикой и артистами оперетт, поскольку в ней есть масса игровых, смешных сцен и курьезных ситуаций», — отметил главный дирижер государственного музыкального театра им. Яушева Данила Серганин.

В центре внимания — пикантная ситуация, в которую попадают главные герои — очаровательная Розалинда и ее неверный муж барон Айзенштайн. По сценарию после остроумного розыгрыша супружеской паре удается возродить былые чувства и сохранить семейные узы. Для Сергея Семенова, который играет барона, эта роль дорога, он ее исполняет на протяжении 20 лет.

«Это любвеобильный мужчина, в данной постановке он попадет впросак. Он влюбляется в женщину, которая оказывается его женой, но он не знает об этом», — рассказал он.

«Сценические муж и жена. Мы чудесно взаимодействуем, тем более что никогда не знаешь, чего ожидать от Сергея, это потрясающе. Даже роль Розалинды можно все время доделывать, искать и открывать что-то новое. Читаешь текст, а его можно по-разному прочитать», — сказала артистка государственного музыкального театра им. Яушева Ирина Филаткина.

Как говорят искусствоведы, в «Летучей мыши» проявилось все великолепие жанра оперетты, и, конечно, большую роль в этом играет гениальная музыка Штрауса. Еще одно отличие этого сочинения — господство танца. Артисты из Саранска в течение трех часов кружились в вальсе, исполняли польку, галоп и традиционный венгерский танец чардаш, сообщает телеканал «Экспресс».