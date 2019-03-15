В Пензе и Засечном прошел пробный ЕГЭ по математике (видео)

До Единого государственного экзамена осталось практически два месяца. Усиленно готовятся не только одиннадцатиклассники, но и сами школы. Апробация ЕГЭ по математике прошла в Губернском лицее-интернате Пензы и школе имени Лермонтова села Засечное.

Паспорт и черная гелевая ручка — это все, что разрешено взять с собой школьникам. Никаких шпаргалок и подсказок соседу. За нарушение правил — удаление из аудитории. Несмотря на так называемую репетицию ЕГЭ, все происходит, как на настоящем экзамене. Более 130 учеников из школ Пензы и Пензенского района собрались, чтобы проверить свои знания по профильной математике.

«К экзамену они будут готовы на 100%, потому что уже увидят бланки, примерные задания. Дети собраны и подходят к процессу спокойно», — сказала главный специалист-эксперт управления развития общего образования министерства образования Пензенской области Марина Первушина.

Апробация ЕГЭ организована не только для старшеклассников. Во время апробации школа проверяет свою техническую подготовку к проведению реального экзамена. С 2018 года КИМы распечатывают в присутствии учеников. Поэтому многое зависит от работы электронных устройств и технической подкованности сотрудников. И если учителя проходят специальное обучение, чтобы избежать непредвиденных ситуаций, то неполадки с техникой в аудитории могут возникнуть в любой момент.

«Мы не имеем права проводить экзамен, если нет резервных станций, они все располагаются в штабе. Если случится заминка, то сможем перенести всю технику в любую аудиторию, все находится наготове», — рассказала заместитель директора по учебной работе школы имени Лермонтова села Засечное Марина Бессеребренникова.

В следующий раз апробация ЕГЭ пройдет 15 мая. Ученики будут пробовать сдавать русский язык, сообщает телеканал «Экспресс».