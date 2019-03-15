На снаряжение для пензенских ходоков направили 15 миллионов рублей (видео)

Скандинавская ходьба будет развиваться в Пензенской области еще активнее. Как сообщили на коллегии регионального министерства физической культуры и спорта, на это из областной казны направят дополнительные средства. Также на заседании подвели итоги смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной деятельности.

Любители скандинавской ходьбы могут смело ставить перед собой высокие цели. Благодаря тому, что в 2019 году дисциплина вошла во всероссийский реестр видов спорта, то есть стала официальной, за выполнение установленных нормативов можно добиться званий: стать «Мастером спорта», «Заслуженным мастером спорта» и даже «Мастером спорта международного класса».

Еще более активно развивать в регионе скандинавскую ходьбу призвали представителей районов на коллегии областного минспорта. На эти цели из региональной казны направлено 15 миллионов рублей. И если сейчас ходьбой с палками занимаются порядка 40 тысяч человек, то в ближайшие пять лет показатель должен увеличиться почти в 15 раз.

«Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил закупить инвентарь для этого спорта. К 2024 надо, чтобы 55% жителей региона занимались физкультурой, — сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Юрий Денисов.

Представителей районов области, где в 2018 году в популяризации спорта преуспели больше остальных, наградили по итогам сморта-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы. За девятилетнюю историю проведения конкурса постоянно в передовиках Нижнеломовский район. Так, из крупных состязаний, в 2018-м там прошел этап чемпионата и кубка области по автокроссу, чемпионат региона по настольному теннису и спартакиада трудовых коллективов. Как итог, в своей группе по количеству жителей район уже пятый год подряд занимает первое место.

«Это заслуга не одного десятка людей, это система, которую мы создавали годами, она работает безоговорочно. Постарались и тренерский состав, и административный, и, конечно, спортсмены, которые показывают высокие результаты не только на областном, но и на российском и международном уровнях», — отметил начальник отдела по физической культуре, спорту и работе с молодежью Никольского района Сергей Ситников.

За последние несколько лет в Нижнеломовском районе активно развиваются лыжные гонки, плавание и легкая атлетика. Теперь этот список пополнит и скандинавская ходьба. Преуспеет ли район в этом направлении лучше остальных, станет известно через год, а пока переходящий кубок по итогам смотра-конкурса вновь отправляется в Нижний Ломов, сообщает телеканал «Экспресс».