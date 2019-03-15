В Пензе может пройти фестиваль восстановления исторической среды города (видео)

Восстановить исторический облик Пензы в естественной среде на улицах города. Эта мечта градозащитников может стать на шаг ближе к реальности. В 2019 году впервые в областном центре может пройти «Том Сойер Фест» (0+) — это всероссийский фестиваль восстановления исторической городской среды, а это, как правило, деревянные домики, которые не имеют официального статуса памятника истории или культуры, но одним своим видом иллюстрируют прошлое.

Градозащитник Михаил Кириков коллекционирует образцы деревянной резьбы с домов, возраст которых — вполне почтенный даже по меркам музейных экспонатов. Последние он снял со строений, которые шли под снос, — деревянных избушек, которые официально не имели статуса памятника истории или культуры, но одним своим видом могли рассказать, какой когда-то была Пенза. Сейчас у коллекционера образцы с 30 домов. Наличник с улицы Гоголя достался тяжелее всего. Его вес — десять килограммов, и, чтобы его спасти, пришлось вызывать грузчиков.

«Думаю, что материалы, которые у нас есть, лягут в основу будущего музея наличников. Идея его создания сейчас активно обсуждается, но отмечу, что это не решает задачу сохранения исторического центра», — сказал Михаил Кириков.

К мечте сохранить историю Пензы прямо на ее улицах активисты в 2019 году станут на шаг ближе. В конце марта Михаил отправится в школу «Том Сойер Феста» — всероссийского фестиваля восстановления исторической городской среды. И вполне вероятно, что в 2019-м он впервые пройдет в Пензе. Команда любителей старины уже собрана, домик, который ждет ремонта, найден. Он располагается на улице Красной, ему около 120 лет, он требует покраски фасада, также необходим ремонт фундамента. Первый этаж — кирпичный, второй — деревянный. Требуется обработка этих материалов.

В основе этого желания взять в руки строительный инструмент и отправиться в центр города ремонтировать старинную избушку — не пресловутое тимуровское движение, а принцип радости от труда, такова философия «Том Сойер Феста». И ярче всего о ней говорит детское и немного озорное название фестиваля — отсылка к эпизоду приключений Тома Сойера, когда главный герой красит забор в наказание за шалость, но лукаво переворачивает ситуацию так, что его труд — это высочайшая заслуга, после этого красить забор уже хочет каждый.

В 2018 году количество городов-участников разрослось до 27. А организаторы уже в масштабах России шутливо припоминают пословицу о том, что ремонт можно начать, но нельзя закончить.

В свое время энтузиасты и вовсе предлагали вот сделать своего рода музеем улицу Ключевского. Уж очень там много деревянных домиков с прежней пензенской резьбой и колоритом, но тогда идея показалась утопичной. Действительно, проходя мимо таких зданий чувствуешь веяние прошлого. Наверное, это и руководит активистами, которые продолжают поиск новых способов сохранить историческую застройку Пензы, сообщает телеканал «Экспресс».