В Пензе готовится уникальное шоу «SUPER Дети Поколения М» (видео)

17 марта в киноконцертном зале «Пенза» состоится шоу «SUPER Дети Поколения М» (6+). Это часть всероссийского благотворительного проекта, который помогает собрать средства на лечение тяжелобольных детей. В Пензу уже прибыла одна из участниц российского шоу «Голос. Дети» (0+) София Федорова. В аэропорту ее встречали поклонники и съемочная группа телеканала «Экспресс».

Артистка продюсерского центра «Эколь», одна из финалистов шоу «Голос. Дети» в свои 11 лет известна по всей стране. София выступит в Пензе на большом концерте «SUPER Дети Поколения М». Он пройдет в рамках гастрольного тура масштабного благотворительного проекта компании МТС.

«Много и очень долго готовилась, ждала концерт. Даже не сомневаюсь, что все пройдет круто. Жду всех ребят, каждому буду рада. Настроение хорошее, очень приятно, что в Пензе так тепло встретили, спасибо большое», — сказала она.

На концерте выступит целая плеяда юных артистов, которые проявили себя в телевизионных и онлайн-проектах и смогли заявить о себе на всю страну. Организаторы обещают, что жителей и гостей Пензы ждет яркое фееричное шоу, которое сможет впечатлить не только детей.

«Объехали уже более 15 городов. Рассказываем детям о том, что для того, чтобы стать «звездой», развиваться и расти творчески, им ничего не надо, кроме желания и огромных возможностей сети интернет, который сегодня доступен каждому», — рассказала куратор федерального благотворительного проекта МТС «Поколение М» Ольга Юркова.

Благодаря этому проекту каждый ребенок или тинейджер из любой точки России может побороться за призы в творческих конкурсах на официальном сайте «Поколение М» и спеть на одной сцене с юными «звездами». Такую возможность получили несколько пензенских детей. Кто именно — узнаете 17 марта. Начало уникального шоу — в 16.00, сообщает телеканал «Экспресс».