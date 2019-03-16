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Белозерцев поблагодарил работников ЖКХ за нелегкий труд

16 марта в 09:06 320 просмотров

В Центре культуры и досуга Пензы прошло торжественное мероприятие в честь Дня работников жилищно-коммунального хозяйства.

Губернатор Иван Белозерцев подчеркнул, что ЖКХ — это важнейшая сфера, так как каждый человек является потребителем коммунальных услуг.

" Каждый попадал в ситуацию, когда отключали воду, свет или газ, когда дороги с утра были не почищены, и в таком случае всегда начинается справедливое возмущение, но немногие знают, как сложно работать в этой сфере, как ощущается нехватка техники и квалифицированных кадров, как в оперативном порядке ведется решение возникающих вопросов", — сказал он.

Губернатор отметил, что в отрасли существует еще немало проблем, требующих приложения усилий.

«В первую очередь, это безопасное прохождение паводка. Мы провели большую работу в вероятных зонах подтопления, чтобы минимизировать возможные риски. Непростой, но требующей пристального внимания темой является и утилизация мусора. Тариф повышен, и население должно видеть, куда идут эти деньги, понимать, что ведется реальная работа», — заявил он.

Иван Белозерцев поблагодарил работников ЖКХ и ветеранов отрасли за добросовестный труд, вручил наиболее отличившимся благодарности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны, а также почетные грамоты и благодарности губернатора Пензенской области, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/zhkkh/146489/

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