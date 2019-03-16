Пензенец возмущен ликвидацией знаков пешеходного перехода на Севере

В пензенском микрорайоне Север во время ремонта дороги убрали знаки «Пешеходный переход», а поставить обратно забыли. Об этом житель Пензы рассказал в соцсетях.

Речь идет об участке дороги на перекрестке улиц Северополянская и Островная.

«Знаки снесли сразу по двум частями дороги. Теперь переходить там очень опасно, машины не пропускают, другие переходы находятся очень далеко либо их нет.

Обращу внимание на то, что там часто ходят люди пожилого возраста и дети, сам за себя я не беспокоюсь, кое-как перебираюсь (правда бывало чуть не сбивали). Решение должно быть — поставить временные знаки пешеходного перехода», — написал мужчина в группе «Типичная Пенза» социальной сети «ВКонтакте».