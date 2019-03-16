Партия «Единая Россия» выступает за равные возможности для каждого

15 марта в Центре культуры и досуга города Пензы в рамках партийного проекта «Культура малой Родины» дети с ограниченными возможностями показали спектакль «Колобок». Инициатором мероприятия стал региональный координатор проекта, заслуженный артист РФ, художественный руководитель Областного драматического театра имени Луначарского Сергей Казаков.

Это очередная премьера лаборатории арт-терапии для детей с инвалидностью.

«Проект уникальный, потому что он дает равные права и равные возможности. Такие фестивали, студии, как «Первая скрипка» помогают детям поверить в себя. Выходя на сцену, ребята с ограниченными возможностями преображаются, у них появляются крылья», — сказал Сергей Казаков.

«Первая скрипка» начала свою работу в 2015 году. Задачи, которые ставят перед собой педагоги: создать условия для социальной адаптации детей с синдромом Дауна и детей-аутистов; развитие их творческих способностей; привлечение внимания к проблемам семей, воспитывающих детей-инвалидов; обеспечение доступности занятий творчеством для различных категорий детей-инвалидов.

Небольшой срок работы лаборатории показал — такой формат с особенными детьми дает им возможность жить интересной, насыщенной жизнью, а их родителям — видеть своих детей счастливыми, увлеченными, уверенными в себе.

С 2018 года творческая лаборатория работает в рамках проекта партии «Единая Россия» «Культура малой родины». Преподавание идет по учебным программам, разработанным с учетом возрастных особенностей детей, особенностей их физического состояния и уровня социальной адаптации. Педагоги — признанные мастера сцены, известные артисты, актеры, имеющие большой опыт работы с детьми.