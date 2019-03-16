Пензенская область стала 22-й в экологическом рейтинге регионов

Общероссийская общественная организация « Зеленый патруль » опубликовала экологический рейтинг регионов России. По данным за зиму 2018−2019 годов, Пензенская область улучшила свои позиции на три пункта и вошла в пятерку лучших по Приволжскому федеральному округу.

По итогам зимы десятка самых экологически чистых регионов страны выглядит так: Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай, Белгородская область, Москва, Курская область, Мурманская область, Магаданская область, Республика Коми, Санкт-Петербург.

В аутсайдерах рейтинга оказались Брянская область, Республика Саха (Якутия), Республика Бурятия, Красноярский край, Московская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Иркутская область, Челябинская область, Свердловская область.

Пензенская область заняла 22 место по стране и четвертое — по округу.

«В России десятки городов являются экологическими «горячими точками» по уровню загрязнения атмосферы. Особенно эта проблема обостряется в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), когда рассеивание загрязнений в приземном слое затруднено. В Красноярске это называют режимом «черного неба», а в Кемерово оно похоже на «сизое одеяло». К сожалению, с изменением климата на нашей планете можно с уверенностью прогнозировать, что в середине лета и в середине зимы периоды НМУ будут все чаще и чаще наблюдаться в нашей стране, особенно в Сибири. Нельзя забывать и об автотранспорте, который даже в самых крупных промышленных центрах нашей страны все равно остается главным загрязнителем атмосферы», — сказал директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов.