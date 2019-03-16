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Фура на встречке. Тамбовский водитель заблудился в Пензе

16 марта в 12:07 716 просмотров

В Пензе водитель многотонной машины оказался на полосе для встречного движения. Видео появилось в Сети.

Пензенец разместил ролик в одной из групп «ВКонтакте». На записи видно, как фура неспеша двигается вокруг Монумента воинской и трудовой славы на проспекте Победы. В этом не было бы ничего удивительного, если бы это не оказалась встречка. Автор поста предположил, что водитель заблудился в незнакомом городе.

«Тоже попался мне на встречу. С Тамбова мужик, он потом развернулся все-таки», — подтвердил его догадки пользователь Александр.

Подписчики группы отметили, что такое может случиться с любым водителем в чужом городе. Однако другие парировали тем, что нужно внимательнее смотреть на знаки дорожного движения, ведь правила везде одинаковы.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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