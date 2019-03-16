Из-за снега у торговых центров может подтопить Цыганский поселок

16 марта глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проехал по проблемным участкам города, которые могут попасть в зону подтопления.

В частности, проверяющие во главе с мэром осмотрели водоотводящую кювету на улице Пушкина, которая служит отводом талых вод с Ласточкиного озера и территории частного сектора микрорайона Райки. Градоначальник отметил, что в настоящее время кювета расчищена.

«Важно поддерживать ее в таком состоянии, чтобы местные жители понимали и ответственно относились, не засоряли, чтобы пропускная способность не сокращалась», — сказал он.

Затем осмотрели территорию, прилегающую к двум крупным торговым центрам в ближнем Арбеково. Вывоз снега здесь производили нерегулярно, поэтому в период активного таяния может произойти переполнение ручья Безымянный и подтопление проезжей части дороги дублера Лозицкой и Цыганского поселка, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Необходимо донести до руководства торговых центров, что объемы снежных накоплений им нужно вывозить по графику. Если они не успевают, то муниципалитет готов им помочь только в целях предупреждения подтопления частного сектора», — подчеркнул мэр.

На улице Чаадаева Виктор Кувайцев дал поручение директору МУП «Пензадормост» Юрию Парастаеву ликвидировать подтопление проезжей части и нацелил ответственных лиц на решение причины проблемы.

«Сейчас готовится проектно-сметная документация на реконструкцию улицы Чаадаева. В дальнейшем мы рассчитываем обустроить здесь ливневую канализацию», — глава администрации города.

Мэр отметил, что в целом потенциальных мест подтопления в городе стало меньше.

«При реконструкции улиц Бауманова, Измайлова мы нашли проектное решение, и подтопления больше не происходит. Работа в этом направлении будет продолжена. Сегодня же главная задача — сделать все, чтобы паводковый период прошел без чрезвычайных ситуаций», — резюмировал градоначальник.