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Из-за снега у торговых центров может подтопить Цыганский поселок

16 марта в 13:31 296 просмотров
, которые могут попасть в зону подтопления.

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16 марта глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проехал по проблемным участкам города, которые могут попасть в зону подтопления.

В частности, проверяющие во главе с мэром осмотрели водоотводящую кювету на улице Пушкина, которая служит отводом талых вод с Ласточкиного озера и территории частного сектора микрорайона Райки. Градоначальник отметил, что в настоящее время кювета расчищена.

«Важно поддерживать ее в таком состоянии, чтобы местные жители понимали и ответственно относились, не засоряли, чтобы пропускная способность не сокращалась», — сказал он.

Затем осмотрели территорию, прилегающую к двум крупным торговым центрам в ближнем Арбеково. Вывоз снега здесь производили нерегулярно, поэтому в период активного таяния может произойти переполнение ручья Безымянный и подтопление проезжей части дороги дублера Лозицкой и Цыганского поселка, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Необходимо донести до руководства торговых центров, что объемы снежных накоплений им нужно вывозить по графику. Если они не успевают, то муниципалитет готов им помочь только в целях предупреждения подтопления частного сектора», — подчеркнул мэр.

На улице Чаадаева Виктор Кувайцев дал поручение директору МУП «Пензадормост» Юрию Парастаеву ликвидировать подтопление проезжей части и нацелил ответственных лиц на решение причины проблемы.

«Сейчас готовится проектно-сметная документация на реконструкцию улицы Чаадаева. В дальнейшем мы рассчитываем обустроить здесь ливневую канализацию», — глава администрации города.

Мэр отметил, что в целом потенциальных мест подтопления в городе стало меньше.

«При реконструкции улиц Бауманова, Измайлова мы нашли проектное решение, и подтопления больше не происходит. Работа в этом направлении будет продолжена. Сегодня же главная задача — сделать все, чтобы паводковый период прошел без чрезвычайных ситуаций», — резюмировал градоначальник.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/upload/resize_cache/iblock/23c/800_533_170ccc503a3e7d944d706557c7933a388/23cd6e3e406f602085410f0a0f605835.jpg

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