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Пензенец потерял автомобиль, оставив его в чужом дворе

16 марта в 13:59 190 просмотров

Житель Пензы написал заявление в полицию по факту пропажи машины.

Мужчина рассказал полицейским, что оставил свой сломанный автомобиль марки «ВАЗ-2110» около дома знакомого в Октябрьском районе. Пензенец периодически приезжал на место и ремонтировал машину, но в последние несколько месяцев забросил это дело. Когда же он приехал снова, но авто уже не было.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили, что автомобиль был сдан на авторазборку. Рабочий, принимавший машину, рассказал, что «Ладу» привез его знакомый, который сказал, что средство передвижения принадлежит ему, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Подозреваемого разыскали, он признался, что сдал машину за 15 тысяч рублей. Деньги мужчина потратил на личные расходы. Теперь же ему грозит до двух лет лишения свободы. По факту кражи возбудили уголовное дело.


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