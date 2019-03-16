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Экзамен на права. ГИБДД и Минэк не смогли договориться

16 марта в 14:42 144 просмотра
, на котором встретились представители МВД России и Минэкономразвития.

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Состоялось совещание по вопросам проведения экзамена на получение водительского удостоверения, на котором встретились представители МВД России и Минэкономразвития.

Стороны не смогли придти к единому мнению относительно реформы, предусматривающей объединение испытаний «площадка» и «город». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД страны.

Ведомства подготовили протокол и таблицу разногласий. При этом отмечено, что принципиальных расхождений нет.

Ранее Минэкономразвития раскритиковало подготовленный МВД проект о замене двух экзаменов на права одним. В свою очередь глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что экзамен «площадка» для получения водительского удостоверения никто никогда не отменит. Потому что пока человек не научится ездить на площадке, его никто не пустит на дорогу, пишет ТАСС.


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