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Около филармонии на ул. Суворова перекрыты все полосы в сторону Арбеково

16 марта в 15:53 452 просмотра
«Пенза-Пресс» сообщил об аварии на улице Суворова.

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Читатель информационного агентства «Пенза-Пресс» сообщил об аварии на улице Суворова.

Два легковых автомобиля столкнулись напротив филармонии примерно в половине четвертого дня 16 марта.

«Одна из машин поворачивала от Юбилейной площади на ул. Суворова, другая ехала прямо. Один из воителей сигналил другому, кто-то из них явно хотел успеть проскочить, но не удалось. В этом месте часто происходят аварии именно по этой причине. Удар был довольно сильный, у одной легковушки оторвался задний бампер», — сообщил пензенец.

Также он добавил, что машины перегородили все полосы по направлению в Арбеково, попутные авто вынуждены объезжать их по встречке. Образовался затор. Троллейбусы встали и высадили пассажиров из-за невозможности миновать место ДТП.

Официальной информации о случившемся нет.


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