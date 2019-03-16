Пензячка нарвалась на мошенников при покупке путевки в Крым

Жительница Пензы решила позаботиться об отпуске заранее и приобрела путевку в крымский санаторий через интернет. Оказалось, что она попала на удочку обманщиков.

По сведениям полицейских, 31-летняя женщина нашла в интернете сайт пансионата, который находится в городе Алушта. Пензячка оставила заявку на оформление путевки, через некоторое время на ее электронную почту пришло сообщение с листом бронирования, договор и реквизиты для оплаты. Женщина перевела 22 тысячи рублей на указанный счет в этот же день.

«Неделю спустя она узнала, что сайт удален», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

По факту мошенничества полицейские проводят проверку.

Отметим, что горожанка обнаружила обман довольно быстро. В прошлом году произошел случай, когда женщина с купленной так же через сайт путевкой приехала в Абхазию, но оказалось, что санаторий не работает. Еще одна пензячка приобрела путевку в несуществующий пансионат.