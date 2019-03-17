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В Пензе отремонтируют ряд учебных учреждений и здание управления образования

17 марта в 09:14 136 просмотров

Мэр Пензы Виктор Кувайцев вместе с начальником городского управления образования Юрием Голодяевым оценили состояние школ и детсадов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, первым пунктом объезда стала инженерно-техническая школа № 66 имени В. А. Стукалова. У здания стали появляться дефекты — возникли продольные трещины и нарушение лакокрасочного покрытия на полах спортзала, усадочные трещины в перегородках, сколы керамогранита на лестничных сходах.

«Необходимо в адрес подрядной организации направить требование об устранении в рамках гарантийных обязательств образовавшихся недостатков», — поручил глава администрации города начальнику управления капитального строительства Пензы Игорю Умнову.

Замечания поступили и от управления Роспотребнадзора по Пензенской области, Виктор Кувайцев дал указание оперативно устранить нарушения.

Также мэр побывал в средней общеобразовательной школе № 77, где протекает кровля, и осмотрел фасад детского сада по улице Пархоменко, 23Б, который нуждается в ремонте.

«Финансы на восстановительные работы имеются. При наступлении благоприятных погодных условий рабочим нужно приступить к ремонту», — подчеркнул он.

Последним пунктом объезда стало здание на улице Володарского, 5, где располагается управление образования города. Оно было построено 1830 году. По словам Юрия Голодяева, не так давно были полностью заменены трубы отопления и электрика, сделан косметический ремонт в кабинетах, но стала протекать крыша.

«Будем искать решение, чтобы помочь вам, готовьте всю необходимую документацию», — призвал Виктор Кувайцев.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_posetil_trebuyushchie_remonta_uchrezhdeniya_obrazovaniya_/

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