Капремонт участка трассы М5 под Пензой близится к концу

Капитальный ремонт эстакады в Пензенской области на пересечении федеральной трассы М5 и автодороги «Нижний Новгород-Саратов» вышел на стадию завершения. Новый объект будет на порядок надежнее своего предшественника и будет построен с учетом возросшего автомобильного потока.

Движению машин под эстакадой ничто препятствует, а вот по верху ехать пока нельзя. У рабочих в оранжевых касках еще много работы.

«Чтобы балки не разошлись, производится их связка», — рассказал монтажник Иван Панков.

После дорожники начнут бетонировать швы переходных плит и заливать выравнивающий слой. И только потом начнется укладка так называемой одежды, то есть слоя асфальта. В последнюю очередь на эстакаде установят барьерные ограждения, восстановят откосы и водостоки, а также благоустроят прилегающую территорию. Готовность путепровода — примерно 65%.

«Не перекрывали движение, пускали по параллельной стороне, то есть перед монтажом пролета автомобили переходили на соседние полосы», — сказал мастер участка Игорь Макаров.

Этим летом все открытые поверхности сооружения будут обработаны специальным защитным покрытием, которое защитит железобетонные конструкции от воздействия окружающей среды. Такая технология применяется практически везде, где строят мосты или путепроводы.

Эстакада на пересечении трасс М5 и Р158 была построена в 1981-м и прослужила без малого 40 лет. Изучив степень ее изношенности, дорожники пришли к выводу, что нужен капитальный ремонт.

«Срок окончания работа по контракту истекает в сентябре 2019 года, но генподрядчиком поставлены задачи сдать его досрочно, ориентировочно в июле-августе. Наша организации работала на многих объекта, везде заканчивали все в срок и с надлежащим качеством», — рассказал эксперт дорожного хозяйства отдела дорожных сооружений ФКУ «Поволжуправтодор» Михаил Рожков.

Четыре пролета по десять балок длиной 11 и 20 метров. Обновленная эстакада внешне почти ничем не будет отличаться от старой, но при этом будет более надежной. Запас ее прочности позволит пропускать в день до 1000 большегрузов. Федеральной казне он обошелся в 80 миллионов рублей. Срок гарантийного обслуживания объекта — восемь лет. Плановый срок эксплуатации — не менее 30, сообщает телеканал «Экспресс».