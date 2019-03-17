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Пензенских специалистов готовят для работы на новом медоборудовании (видео)

17 марта в 11:59 306 просмотров
, которое поступит в пензенскую клинику по национальному проекту «Здравоохранение». Об этом шла речь в программе «События и мнения» (16+) с Семеном Вахштайном на радио «Эхо Пензы».

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В 2021 году в больнице № 6 Пензы будет установлен современный ангиограф. Прибор для диагностики сердечнососудистых заболеваний — лишь часть нового оборудования, которое поступит в пензенскую клинику по национальному проекту «Здравоохранение». Об этом шла речь в программе «События и мнения» (16+) с Семеном Вахштайном на радио «Эхо Пензы».

Кроме того, до 2024 года в больницу поступит магнитно-резонансный томограф с сосудистым режимом и аппараты УЗИ высокого класса. Для работы на новом оборудовании лечебное учреждение начало готовить специалистов.

«Обучение уже началось, оно будет поэтапным, его проходят первые четыре специалиста. Они получат соответствующий документ», — рассказал главный врач клинической больницы № 6 Пензы Дмитрий Зиновьев.

После обучения в Москве пензенские специалисты пройдут стажировку в областной больнице и в Федеральном центре сердечнососудистой хирургии. Таким образом, на больницу № 6 ляжет основная нагрузка по оказанию помощи сердечникам. По подсчетам, в ней будет обслуживаться свыше 500 тысяч взрослого населения области, сообщает телеканал «Экспресс».


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