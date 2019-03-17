В Пензе набирает обороты строительство деревянных домов

У пензенских застройщиков многоэтажек появился серьезный конкурент. В Пензе набирает обороты деревянное домостроение. Инициативу малоэтажного строительства поддерживает и региональная власть. На территории одного из торговых центров открылась выставка жилых домов. На ней участники кластера деревообработки и деревянного домостроения представили свои проекты индивидуальной застройки.

Клееный брус, СИП-панели и деревянные щиты — и это далеко не весь спектр материалов, из которых можно построить дом. Чтобы пензенцам было понятнее, как может выглядеть будущее жилье, его возвели в натуральную величину и даже обставили мебелью. Производители уверяют: это не дачные домики. В них можно жить круглый год.

«Это довольно-таки теплые дома, если рассматривать традиционные материалы, то они заменяют 60 сантиметров пеноблока и порядка полутора метров кирпичной кладки по теплопроводности», — рассказал представитель фирмы производителя Равиль Нургатин.

Малоэтажное домостроение — относительно молодое направление в Пензенской области. В 2018 году при поддержке губернатора был создан кластер деревообработки и деревянного домостроения, объединивший компании-производителей. Ежегодно они должны строить не менее полумиллиона квадратных метров жилья.

«Половина жилья в области — это индивидуальное строительство, поэтому перспективы развития — просто огромные. То есть если говорить о 500 тысячах квадратных метров жилья при средней площадки в 150 квадратных метров, в год должно строиться не менее 3000 индивидуальных жилых домов», — сказал заместитель председатели правительства Пензенской области Валерий Беспалов.

Кластер деревообработки и деревянного домостроения помогает не только развитию строительных компаний, но и производителям пиломатериалов, поставщикам сырья, комплектующих и специализированных услуг, в том числе, дизайнерских и инжиниринговых. Участники кластера в строительстве отдают предпочтение исключительно местным производителям материалов.

«Начиная от фундамента, это и винтовые сваи, и железобетонные блоки, заканчивая крышей, это кровля, все пензенского производства», — рассказал руководитель центра кластерного развития Пензенской области Михаил Ляшков.

Благодаря такому сотрудничеству стоимость домов вполне конкуретна. И спрос на них растет. В свою очередь, расширение производства повлечет и увеличение количества рабочих мест, сообщает телеканал «Экспресс».