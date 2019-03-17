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Пензенцы узнали о самых востребованных профессиях на рынке труда (видео)

17 марта в 15:54 394 просмотра
, а также дали возможность пообщаться с работодателями.

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В Пензенском центре занятости населения прошла ярмарка вакансий рабочих мест. Горожанам представили единый перечень всех доступных специальностей, а также дали возможность пообщаться с работодателями.

На ярмарке вакансий бок о бок собрались и молодые люди без опыта работы, и мастера своего дела, по каким-либо причинам не работающие по специальности.

«Есть высшее образование, работаю, но не устраивает заработная плата. Узнала о ярмарке вакансий, решила что-то более подходящее посмотреть», — рассказала жительница Пензы Дарья Морозова.

В числе самых востребованных специальностей в регионе — токарь, инженер и проводник. Работа на ярмарке вакансий строится по принципу собеседования.

«Это первичная площадка для взаимодействия соискателя и работодателя, на ней безработный гражданин может наладить контакт, ознакомиться с рынком труда, составить резюме и договориться с нанимателем о дальнейшей встрече», — сказала начальник отдела Центра занятости населения Пензы Юлия Захарова.

Чтобы попасть на ярмарку вакансий, необходимо обратиться в городской центр занятости населения и заполнить анкету. При себе необходимо иметь паспорт и трудовую книжку, сообщает телеканал «Экспресс».


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