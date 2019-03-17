В России открыли трассу для запуска ракет на МКС

В «Роскосмосе» подтвердили открытие трассы, которая позволит запускать ракеты к Международной космической странции с космодрома Восточный в Амурской области.

Как сообщает РИА Новости, трасса на орбиту наклонена на 51 градус к экватору. Планируется, что отделяющиеся части ракет будут падать в Хабаровском крае и в акватории Охотского моря.

Использование этой трассы допускается только автоматическими космическими аппаратами на ракетах «Союз-2.1а» или «1б». Раньше в России пуски к МКС проводились только с космодрома Байконур в Казахстане. Для полноценного использования космодрома Восточный необходимо модернизировать его технический и стартовый комплексы.

Первый пуск с Восточного, первого в России гражданского космодрома, состоялся в апреле 2016 года в присутствии президента Владимира Путина.